Provincia di Frosinone il gap salariale tra uomini e donne più alto del Lazio | +8.100 euro

In provincia di Frosinone, le donne guadagnano in media circa 8.100 euro in meno all’anno rispetto agli uomini. La differenza di stipendio tra i sessi è la più alta del Lazio. La situazione evidenzia ancora una volta il divario di genere nel mondo del lavoro in questa zona.

Secondo il dossier Uil–Eures, le lavoratrici ciociare guadagnano meno, partecipano meno al mercato del lavoro e sono più spesso precarie o part time In Ciociaria la differenza di stipendio tra uomini e donne è la più ampia del Lazio. Mentre lo scarto retributivo medio annuo supera gli ottomila euro (8.112). Non solo: le lavoratrici ciociare sono quelle che nella regione meno partecipano al mercato del lavoro, rappresentando il 38,1 per cento, valore che sale al 44 per cento su base regionale. Sono alcuni tra i risultati che emergono dal dossier “Le disparità retributive di genere a Roma e nelle province del Lazio” - realizzato dalla Uil regionale e dall’Istituto di ricerca Eures.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

