Divario pensionistico tra uomini e donne l’Italia serve un cambiamento culturale

Il 24 febbraio 2026 l’INPS ha pubblicato il Rendiconto di genere, un rapporto annuale che analizza la condizione femminile in Italia. Il documento fornisce dati sul divario pensionistico tra uomini e donne e approfondisce le differenze nelle opportunità e nelle criticità presenti nei diversi ambiti sociali. È un testo che permette di avere una panoramica sulla situazione attuale e sui dati più recenti.

Il 24 febbraio 2026 è stato pubblicato il Rendiconto di genere che l’INPS elabora annualmente, Se avete occasione leggetelo perché è un documento interessantissimo: analizza la condizione femminile nel Paese, esplorando opportunità e criticità nei vari contesti sociali. Altrettanto interessanti su questo tema i dati che l’ISTAT periodicamente elabora. Dati più eclatanti? Anche nel 2025 continua a persistere il divario pensionistico fra uomini e donne. Con un tasso di occupazione molto più basso, carriere lavorative caratterizzate da frequenti interruzioni (non sempre volute), stipendi che continuano ad essere mediamente il 20% più bassi rispetto a quelli degli uomini, le donne arrivano al momento del pensionamento percependo un assegno che mediamente è del 26% inferiore rispetto a quello di un uomo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Divario pensionistico (Gender Pension Gap): nel 2024 in UE le donne percepiscono assegni inferiori del 24,5%. In Italia del 28%, un terzo in meno rispetto agli uominiI dati Eurostat, pubblicati nella giornata di oggi, sull'argomento "Gender pension gap" mostrano un’Europa ancora attraversata da forti...

Divario pensionistico (Gender Pension Gap): nel 2024 in UE le donne percepiscono assegni inferiori del 24,5%. In Italia del 28%, un terzo in meno rispetto agli uominiI dati Eurostat, pubblicati nella giornata di oggi, sull'argomento Gender pension gap mostrano un’Europa ancora attraversata da forti disuguaglianze, con scarti che variano di oltre trenta punti per ... orizzontescuola.it

Le donne più istruite, ma penalizzate nel lavoro. Salari più bassi del 25% e pensioni del 44%Il Rendiconto di genere del Civ Inps: Occupazione inferiore, precarietà e carichi di cura squilibrati. Le cinque segregazioni delle lavoratrici. I dati su ... repubblica.it

