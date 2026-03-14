A Monterosso al Mare, la comunità si raduna per ricordare padre Giovanni Semeria con diverse iniziative che si terranno nei prossimi giorni. L’evento coinvolge residenti e visitatori, riuniti per celebrare la figura del sacerdote attraverso incontri pubblici e momenti di commemorazione. Le attività sono state organizzate per mantenere vivo il ricordo di padre Semeria tra la popolazione locale.

Monterosso al Mare si prepara a onorare la memoria di padre Giovanni Semeria con una serie di iniziative previste nei prossimi giorni. La comunità locale ha organizzato un programma specifico per ricordare il sacerdote, trasformando il lutto in un’occasione di coesione sociale. Non si tratta di un semplice evento commemorativo, ma di un momento che riflette la resilienza tipica dei paesi liguri, dove la fede e la tradizione rimangono pilastri fondamentali per la vita quotidiana. Le attività programmate mirano a mantenere vivo lo spirito del parroco attraverso azioni concrete che coinvolgeranno direttamente i residenti e i visitatori della frazione costiera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monterosso: la memoria di padre Semeria unisce la comunità

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