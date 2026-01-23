Giornalisti 2.0 un premio che unisce memoria e futuro | a Roma una cerimonia che ha fatto comunità

Giornalisti 2.0 è un premio che celebra l’evoluzione del giornalismo, unendo memoria e prospettive future. La cerimonia si è svolta a Roma, presso la Sala della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli, creando un momento di confronto e condivisione tra professionisti dell’informazione impegnati a mantenere elevati standard di qualità. Un’occasione per rafforzare la comunità giornalistica e riflettere sul ruolo del giornalismo nel presente e nel futuro.

Roma, ha avuto un punto di gravità preciso: la Sala della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli, diventata per qualche ora la casa comune dell'informazione che non vuole rinunciare alla qualità. È qui che si è svolta la cerimonia del I° Premio Stampa d'Eccellenza – Giornalisti 2.0, pensato per riconoscere il valore del giornalismo rigoroso, credibile, capace di innovare senza perdere etica e responsabilità. La sala, gremita oltre la capienza con circa 200 presenti, ha restituito un colpo d'occhio raro: quello di una professione che, quando sceglie di ritrovarsi, sa ancora stringersi attorno alle sue storie migliori.

