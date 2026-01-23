Giornalisti 2.0 un premio che unisce memoria e futuro | a Roma una cerimonia che ha fatto comunità

Da iltempo.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornalisti 2.0 è un premio che celebra l’evoluzione del giornalismo, unendo memoria e prospettive future. La cerimonia si è svolta a Roma, presso la Sala della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli, creando un momento di confronto e condivisione tra professionisti dell’informazione impegnati a mantenere elevati standard di qualità. Un’occasione per rafforzare la comunità giornalistica e riflettere sul ruolo del giornalismo nel presente e nel futuro.

Roma, ha avuto un punto di gravità preciso: la Sala della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli, diventata per qualche ora la casa comune dell'informazione che non vuole rinunciare alla qualità. È qui che si è svolta la cerimonia del I° Premio Stampa d'Eccellenza – Giornalisti 2.0, pensato per riconoscere il valore del giornalismo rigoroso, credibile, capace di innovare senza perdere etica e responsabilità. La sala, gremita oltre la capienza con circa 200 presenti, ha restituito un colpo d'occhio raro: quello di una professione che, quando sceglie di ritrovarsi, sa ancora stringersi attorno alle sue storie migliori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

giornalisti 20 un premio che unisce memoria e futuro a roma una cerimonia che ha fatto comunit224

© Iltempo.it - Giornalisti 2.0, un premio che unisce memoria e futuro: a Roma una cerimonia che ha fatto comunità

Le tentazioni di Sant’Antonio Abate: a Montupoli una tradizione che unisce memoria e futuroA Montupoli, l’appuntamento con le Tentazioni di Sant’Antonio Abate rappresenta una tradizione radicata nel tempo, che unisce memoria storica e identità culturale.

Leggi anche: Raccolta Avis dedicata a Claudio Cesano: una comunità che si unisce per il dono

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Nasce il Premio Stampa d’Eccellenza Giornalisti 2.0; L’Italia è ancora un paese per giornalisti? Se ne discute a Carpi; Blog | News Corp punta sull'intelligenza artificiale: siglato un accordo con Symbolic.ai; Il giornalismo visto con ironia: ecco Scherzi in redazione 2.0.

giornalisti 2 0 unAlla Stampa Estera il debutto del Premio Stampa d’Eccellenza Giornalisti 2.0Nella splendida cornice dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli, si è svolta oggi la cerimonia del I Premio ... msn.com

Premio Stampa d’Eccellenza Giornalisti 2.0: annunciati i premiati, cerimonia il 23 gennaio a Palazzo GrazioliPremio Stampa d’Eccellenza Giornalisti 2.0: annunciati oggi i premiati. Cerimonia 23 gennaio 2026 a Palazzo Grazioli. Tre sezioni, memoria e innovazione a Roma ... ilquotidianodellazio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.