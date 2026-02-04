Una biblioteca che unisce | lettura comunità e memoria

La biblioteca dell’Istituto Tecnico “Morigia” si arricchisce di nuovi libri. Grazie all’intervento del Rotary Galla Placidia di Ravenna, guidato dalla presidente Elisa Mercuriali, gli studenti avranno più materiale a disposizione. La donazione comprende un’ingente quantità di volumi, pronti a rafforzare la cultura e la memoria della scuola.

Grazie alla generosità e alla sensibilità mostrate dalla presidente Elisa Mercuriali, dai consiglieri e dai soci del Rotary Galla Placidia di Ravenna, la giovane biblioteca dell’Istituto Tecnico “Morigia” ha ricevuto in dono un’ingente quantità di libri a favore degli studenti e delle studentesse.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

