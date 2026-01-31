Lo scooter si scontra con un' auto paura per due giovani

Questa mattina, in via Volturno, uno scooter si è scontrato con un’auto. Due giovani sono rimasti coinvolti e ora sono sotto choc. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Sirene e soccorsi in piena mattinata in via Volturno, dove poco dopo mezzogiorno si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due giovanissimi. Uno scooter con a bordo due ragazzi di 17 e 18 anni è rimasto coinvolto in uno scontro con un'automobile guidata da un 61enne.L'impatto è.

