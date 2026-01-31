Lo scooter si scontra con un' auto paura per due giovani

Da bresciatoday.it 31 gen 2026

Questa mattina, in via Volturno, uno scooter si è scontrato con un’auto. Due giovani sono rimasti coinvolti e ora sono sotto choc. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Sirene e soccorsi in piena mattinata in via Volturno, dove poco dopo mezzogiorno si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due giovanissimi. Uno scooter con a bordo due ragazzi di 17 e 18 anni è rimasto coinvolto in uno scontro con un'automobile guidata da un 61enne.L'impatto è.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Scontro auto-scooter sulla Gardesana, diciassettenne ferito in modo grave; Incidente in via Adamoli, scontro auto-moto, centauro finisce in ospedale; Albenga, violento scontro tra scooter e auto: grave l'uomo sul motorino; Schianto in moto, resta tetraplegica . Vita sospesa tra cure e assistenza. A processo la conducente dell'auto.

Scontro tra un’auto e una moto: due ragazzi feriti in via VolturnoL’incidente pochi minuti dopo mezzogiorno. La Locale al lavoro per ricostruire la dinamica, forse un sorpasso all’origine dello scontro. giornaledibrescia.it

