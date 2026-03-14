Montecorice auto precipita dalla scogliera | muoiono due giovani fidanzati

A Montecorice un'auto si è schiantata contro un furgone e poi è precipitata dalla scogliera. Nell'incidente sono deceduti due giovani, un uomo di 29 anni e una donna di 24, che erano fidanzati. L'incidente si è verificato in un'area vicino alla costa, coinvolgendo un veicolo e causando la morte dei due passeggeri. La dinamica esatta resta da chiarire.

Un'auto finita nel vuoto dopo lo scontro con un furgone a Montecorice. Muore una coppia di fidanzati, Michele e Maria avevano solo 29 e 24 anni Altredue giovani vitespezzate in modo improvviso e tragico nel Salernitano. Nella tarda serata di ieri, in località Ripe Rosse di Montecorice, una coppia di fidanzati ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. I due viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo quando, per cause ancora da accertare, si è verificato unviolento impatto con un furgoneCitroën Jumper. Dopo lo scontro, l’auto ha sfondato il guardrail ed èprecipitata in un dirupo a picco sul mare. I carabinieri della Compagnia di Agropoli stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e gli ultimi drammatici istanti vissuti dai due giovani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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