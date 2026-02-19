San Pietro in Vincoli anziano 73enne muore in ospedale dopo un incidente stradale | auto nel fosso dinamica al vaglio

A San Pietro in Vincoli, un uomo di 73 anni, residente a Ravenna, è morto in ospedale dopo un incidente stradale che ha coinvolto la sua auto nel fosso. L’incidente si è verificato martedì pomeriggio, quando l’auto è finita fuori strada in una zona di campagna. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, ma si sa che l’uomo è stato estratto dall’auto e portato d’urgenza al pronto soccorso. Mercoledì, l’uomo è deceduto all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.

Tragedia a San Pietro in Vincoli: un uomo di 73 anni perde la vita dopo un incidente stradale. Un uomo di 73 anni, residente a Ravenna, è deceduto mercoledì all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, a seguito di un incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio a San Pietro in Vincoli, in provincia di Forlì-Cesena. L’automobilista, identificato come Mario Gazzani, è spirato dopo oltre 24 ore di agonia, a seguito del ribaltamento della sua Fiat Punto in un fosso a lato della strada. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità. Dinamica dell’incidente e intervento dei soccorsi. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00, all’incrocio tra via Valle Rustica e via Formella inferiore, in una zona rurale del territorio.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

