Monte Sant’Angelo a Torino per Cantiere Città

Monte Sant’Angelo partecipa a Torino all’evento “Cantiere Città” promosso dalla Scuola Nazionale del Patrimonio del Ministero della Cultura. La città è coinvolta nelle iniziative e nei progetti dedicati alla progettazione culturale, rafforzando la sua presenza nei percorsi di confronto e sviluppo a livello nazionale. L’appuntamento si svolge nel capoluogo piemontese, con l’obiettivo di condividere idee e pratiche legate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Monte Sant’Angelo continua a essere protagonista nei percorsi nazionali di confronto e crescita legati alla progettazione culturale. Per l’assessora Rosa Palomba - “Cantiere Città si conferma un’esperienza di grande valore perché mette in relazione città che hanno scelto di investire nella cultura come leva di crescita e trasformazione. Per Monte Sant’Angelo è importante essere presenti in questi spazi di confronto, dove si condividono pratiche, visioni e strumenti utili a rafforzare il lavoro che portiamo avanti sui temi della cultura, del patrimonio e della partecipazione. Torniamo da Torino con nuovi stimoli, nuove relazioni e con la consapevolezza che i percorsi di candidatura e i progetti culturali più significativi lasciano sempre un’eredità concreta: competenze, idee, reti e nuove possibilità di sviluppo per le comunità”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo a Torino per “Cantiere Città” Articoli correlati Cantiere del Ponte dell'Odio tra Città Sant'Angelo ed Elice. Un lettore: "Quanto dura ancora?" La risposta della ProvinciaUn lettore ci ha chiesto quando saranno ultimati i lavori del Ponte del Fosso dell’Odio che collega Città Sant’Angelo ed Elice lamentando il fatto... Spari a Monte Sant’Angelo, D’Arienzo: “Non possiamo far finta di niente”Una sparatoria nel cuore della nostra città non può essere considerata un episodio qualunque e non può lasciarci indifferenti. Approfondimenti e contenuti su Monte Sant'Angelo a Torino per Cantiere... Temi più discussi: Sparatoria in piazza a Monte Sant'Angelo: 44enne ferito al bacino da un colpo di pistola calibro 7.65 - FoggiaToday; Monte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunità; Stupefacenti e armi da fuoco, a Monte Sant’Angelo torna la paura. Il sindaco ai giovani: Non rovinate la vostra vit; Monte Sant’Angelo, uomo di 45 anni ferito a colpi di pistola. FANOJE TRADIZIONE Monte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San GiuseppeEnormi cataste di legno infuocate danno il benvenuto alla primavera, un rito propiziatorio tra sacro e profano. statoquotidiano.it Home // Cronaca // Monte Sant’Angelo, via libera alla convenzione per impianto di accumulo energeticoNuovo passo avanti per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche a Monte Sant’Angelo. La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione con ENI Plenitude Storage Italy S.r.l. per la realizza ... statoquotidiano.it MONTE SANT’ANGELO CELEBRA LE FANOJE: TORNA la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunità In diversi punti della città si accenderanno i fuochi che, come da tradizione, accompagneranno una serata di incontro e partecipazio - facebook.com facebook Ferito da un colpo d'arma da fuoco a Monte Sant'Angelo x.com