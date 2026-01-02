Cantiere del Ponte dell' Odio tra Città Sant' Angelo ed Elice Un lettore | Quanto dura ancora? La risposta della Provincia
La Provincia ha fornito aggiornamenti sui lavori del Ponte del Fosso dell’Odio tra Città Sant’Angelo ed Elice. Attualmente, i lavori sono ancora in corso e non è stata comunicata una data precisa di completamento. La situazione temporanea con il semaforo continuerà fino al termine degli interventi, necessari per garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali.
Un lettore ci ha chiesto quando saranno ultimati i lavori del Ponte del Fosso dell’Odio che collega Città Sant’Angelo ed Elice lamentando il fatto che il semaforo attualmente presente per regolarizzare il traffico, sarebbe molto pericoloso. Ricevi le notizie de IlPescara su WhatsappLa domanda. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Asta pubblica della Provincia per la vendita dell'ex mercato del fiore di Città Sant'Angelo
Leggi anche: L'opposizione di Città Sant'Angelo attacca Perazzetti: "Dopo mesi ancora nessuna risposta sul futuro dello stadio Petruzzi"
Cantiere del Ponte dell'Odio tra Città Sant'Angelo ed Elice. Un lettore: "Quanto dura ancora?" La risposta della Provincia - Un lettore ci ha chiesto quando saranno ultimati i lavori del Ponte del Fosso dell’Odio che collega Città Sant’Angelo ed Elice lamentando il fatto che il semaforo attualmente presente per ... ilpescara.it
"Cantiere del ponte abbandonato e pericoloso" - È la situazione che il Partito democratico dipinge dell’area interessata dal progetto del ponte ciclopedonale sul fiume ... ilrestodelcarlino.it
Il cronoprogramma resta confermato: cantiere aperto a fine marzo 2026 e chiusura al traffico del ponte di Brivio dall’inizio di aprile. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.