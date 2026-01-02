Cantiere del Ponte dell' Odio tra Città Sant' Angelo ed Elice Un lettore | Quanto dura ancora? La risposta della Provincia

Da ilpescara.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia ha fornito aggiornamenti sui lavori del Ponte del Fosso dell’Odio tra Città Sant’Angelo ed Elice. Attualmente, i lavori sono ancora in corso e non è stata comunicata una data precisa di completamento. La situazione temporanea con il semaforo continuerà fino al termine degli interventi, necessari per garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Un lettore ci ha chiesto quando saranno ultimati i lavori del Ponte del Fosso dell’Odio che collega Città Sant’Angelo ed Elice lamentando il fatto che il semaforo attualmente presente per regolarizzare il traffico, sarebbe molto pericoloso. Ricevi le notizie de IlPescara su WhatsappLa domanda. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Asta pubblica della Provincia per la vendita dell'ex mercato del fiore di Città Sant'Angelo

Leggi anche: L'opposizione di Città Sant'Angelo attacca Perazzetti: "Dopo mesi ancora nessuna risposta sul futuro dello stadio Petruzzi"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

cantiere ponte odio citt224Cantiere del Ponte dell'Odio tra Città Sant'Angelo ed Elice. Un lettore: "Quanto dura ancora?" La risposta della Provincia - Un lettore ci ha chiesto quando saranno ultimati i lavori del Ponte del Fosso dell’Odio che collega Città Sant’Angelo ed Elice lamentando il fatto che il semaforo attualmente presente per ... ilpescara.it

"Cantiere del ponte abbandonato e pericoloso" - È la situazione che il Partito democratico dipinge dell’area interessata dal progetto del ponte ciclopedonale sul fiume ... ilrestodelcarlino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.