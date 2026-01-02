Cantiere del Ponte dell' Odio tra Città Sant' Angelo ed Elice Un lettore | Quanto dura ancora? La risposta della Provincia

La Provincia ha fornito aggiornamenti sui lavori del Ponte del Fosso dell’Odio tra Città Sant’Angelo ed Elice. Attualmente, i lavori sono ancora in corso e non è stata comunicata una data precisa di completamento. La situazione temporanea con il semaforo continuerà fino al termine degli interventi, necessari per garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali.

"Cantiere del ponte abbandonato e pericoloso" - È la situazione che il Partito democratico dipinge dell’area interessata dal progetto del ponte ciclopedonale sul fiume ... ilrestodelcarlino.it

Il cronoprogramma resta confermato: cantiere aperto a fine marzo 2026 e chiusura al traffico del ponte di Brivio dall’inizio di aprile. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.