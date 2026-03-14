Il Comune di Mondolfo ha annunciato che entro la fine di marzo 2026 ordinerà la trasformazione di due ex capannoni industriali in una nuova sede per la protezione civile. I lavori prevedono la riqualificazione degli edifici, destinati a ospitare le attività e il personale dedicato alla gestione delle emergenze. La decisione riguarda l’utilizzo di strutture dismesse per migliorare il servizio locale.

Entro la fine di marzo 2026, il Comune di Mondolfo darà l’ordine per trasformare due ex capannoni industriali in un nuovo quartier generale per la protezione civile. I lavori di adeguamento, finanziati con 95mila euro tra risorse comunali e regionali, mirano a completare entro giugno una struttura operativa completa per l’associazione ‘Faà di Bruno’. Questo intervento non è solo un’opera edilizia, ma rappresenta la conclusione di un percorso legale iniziato sei anni fa con la confisca dei beni alla criminalità organizzata da parte del Tribunale di Ancona. La localizzazione strategica in zona Centocroci, lungo la Statale Della Valcesano, trasforma un’ex concessionaria d’auto e carrozzeria in un hub di sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondolfo: ex capannoni diventano sede protezione civile

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