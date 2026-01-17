Europei short track 2026 oggi | orari 17 gennaio tv streaming italiani in gara

Oggi, sabato 17 gennaio, si svolge la seconda giornata degli Europei di short track 2026. In questa giornata si svolgeranno le gare principali, con la partecipazione degli atleti italiani. Di seguito, gli orari delle competizioni, le modalità di visione in TV e streaming, e le informazioni sui partecipanti italiani in gara.

Oggi, sabato 17 gennaio, andrà in scena la seconda giornata di gare degli Europei 2026 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Tilburg (Paesi Bassi) si assegneranno le prime medaglie e l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista. La compagine azzurra si presenta a questo appuntamento nel pieno della preparazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Per questa ragione, questa manifestazione la si è definita “tappa di passaggio”. Tuttavia, si cercherà di fare il meglio possibile, con quella che è la forma attuale. Un day-2 in cui saranno le finali dei 1500 e dei 500 metri maschili, oltre ai 1500 e alla prova a squadre femminile a tenere banco. 🔗 Leggi su Oasport.it

