Mondiali juniores | l' azzurra Trocker fa il bis dopo il gigante vince anche lo slalom

Durante i Mondiali juniores, l’atleta di Fié allo Sciliar ha vinto sia il gigante che lo slalom, con un vantaggio di 2 secondi e 29 centesimi sulla seconda classificata, un’atleta austriaca. La sua doppietta ha confermato le sue capacità in questa competizione internazionale, dove ha dimostrato una grande determinazione e abilità tecnica. La manifestazione si è conclusa con questa doppia vittoria dell’azzurra.

Dopo l'oro in gigante Anna Trocker domina anche lo slalom ai Mondiali juniores di Narvik (Nor). L'azzurra ha vinto con 2 secondi e 29 centesimi di vantaggio sull'austriaca Leonie Raich. Nata il 23 dicembre 2008, figlia d'arte - la mamma è l'ex azzurra Manuela Mair -, in famiglia sciano anche Nadine, la sorella maggiore, pure lei in squadra C, e la minore, Julia. Anna è cresciuta con gli insegnamenti di Arnold Karbon, il papà di Denise, maestra di gigante e non solo. Era la più giovane qualificata alla seconda manche. Una doppietta storica per Trocker, atleta del Seiser Alm Ski Team: nessun italiano era mai... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiali juniores: l'azzurra Trocker fa il bis, dopo il gigante vince anche lo slalom Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Trocker concede il bis!! Dominio totale dell’azzurra Leggi anche: Milano Cortina, immensa Federica Brignone. La "tigre" azzurra fa il bis e vince lo slalom gigante. "Sono senza parole, non riesco a capire niente" Contenuti e approfondimenti su Mondiali juniores Temi più discussi: Pedranzini d’argento nella 10 km TC dei Mondiali Junior di Lillehammer, solo il norvegese Strand supera l’azzurro; L'Italia trionfa ai Mondiali Juniores di sci: oro e bronzo in gigante; LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: DOMINIO DEVASTANTE! Anna Trocker oro con un distacco abissale, doppia medaglia!; Sci: l'azzurra Anna Trocker è campionessa mondiale juniores di gigante. Sci, Mondiali Juniores Narvik (Norvegia): Anna Trocker oro in giganteL'azzurra classe 2008, già protagonista nella combinata a squadre ai Giochi di Milano-Cortina col decimo posto in coppia con Nicol Delago, ha trionfato nel gigante di Narvik, dove sono in corso i Mond ... sport.sky.it STRABILIANTE! Anna Trocker, bis d’oro ai Mondiali juniores! Più di 2 secondi su tutte in slalom!Ha firmato la doppietta degna dei grandi talenti delle discipline tecniche, ha trionfato con oltre due secondi di vantaggio sulla più immediata ... oasport.it L’astro nascente Anna TROCKER, dopo avere dominato il gigante, si è imposta per dispersione anche nello slalom dei Campionati mondiali juniores di sci alpino in corso di svolgimento a Narvik in Norvegia. La diciassettenne di Fiè allo Sciliar, atleta più giov x.com Anna Trocker vuole la doppietta e domina la prima manche dello slalom ai Mondiali juniores! - facebook.com facebook