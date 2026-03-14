LIVE Sci alpino Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA | Trocker concede il bis!! Dominio totale dell’azzurra

In questa giornata di gare ai Mondiali juniores 2026 di sci alpino, l’azzurra ha ottenuto la vittoria nel slalom femminile, confermando il suo successo dopo aver conquistato il primo posto. La classifica finale vede al primo posto Trocker Anna con un tempo di 1:51, lasciando le altre concorrenti a distanza. La competizione si è svolta in diretta, seguendo l’andamento delle manche e i tempi delle atlete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.41 Questa la classifica finale: 1 TROCKER Anna ITA 1:51.59 2 RAICH Leonie AUT 1:53.88 +2.29 3 KANTO Aada FIN 1:55.37 +3.78 4 FOURNIER Juliette SUI 1:55.79 +4.20 5 GRANDINGER Charlotte GER 1:55.83 +4.24 6 ILLIG Luisa GER 1:55.86 +4.27 7 TEN RAA Gwyneth LUX 1:55.94 +4.35 8 RINGS-WANNER Valentina AUT 1:56.07 +4.48 9 ZEHNDER Shaienne SUI 1:56.12 +4.53 10 KUCERA Elisabeth AUT 1:56.32 +4.73 11 NORDBERG Esther SWE 1:56.49 +4.90 12 ERTL Romy GER 1:56.68 +5.09 13 BORGE-ANDERSEN Felin NOR 1:56.71 +5.12 14 RIEDERER Elena AUT 1:56.74 +5.15 15 JOHANSEN Eva Unhjem NOR 1:56.90 +5.31 16 BUTLER Molly GBR 1:56.94 +5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Trocker concede il bis!! Dominio totale dell’azzurra Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Trocker all’attacco, fuori Collomb Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: fuori Bieler, attesa per Trocker Approfondimenti e contenuti su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: McGrath vince una gara bellissima ed allunga in classifica; Sci alpino oggi, SuperG femminile in Val di Fassa e slalom maschile a Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; Kranjska Gora, il gigante maschile LIVE; RECAP! McGrath ce la fa e vince! Poi Kristoffersen e Brraathen. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: fuori Bieler, attesa per TrockerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23 Partita Romy Ertl (-0.18) 12.23 Inforca Tatum Bieler!! L'italiana aveva trovato un buon ritmo ma esce ... oasport.it Coppa del mondo di sci: gigante femminile di Are, la 1^ manche LIVESono otto le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Are (Svezia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: gara in corso, con 52 le atlete al via, con 14 Paesi rappre ... sport.sky.it TRIPLETTA Non uno, non due… ma ben TRE appuntamenti di sci alpino da seguire! ore 10, prima manche gigante femminile, Åre ore 11, superG maschile, Courchevel ore 13, seconda manche gigante femminile, Åre La Coppa del Mondo è agl - facebook.com facebook Argento per Giacomo Bertagnolli nel gigante dello sci alpino (categoria visual impaired): dopo aver dominato la prima manche, il fiemmese è stato superato dall’austriaco Johannes Aigner (3° oro come la sorella Veronika) nella seconda discesa. Dodicesima x.com