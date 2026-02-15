Milano Cortina immensa Federica Brignone La tigre azzurra fa il bis e vince lo slalom gigante Sono senza parole non riesco a capire niente

Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante ai Giochi di Milano-Cortina, provocando grande entusiasmo tra gli appassionati di sport invernali. La sciatrice valdostana, che si era già distinta nella prima manche sull’Olympia delle Tofane, ha mantenuto il vantaggio e si è aggiudicata il secondo oro olimpico, dopo quello conquistato in super-G. La vittoria arriva dopo aver affrontato una gara difficile, in cui la sua determinazione ha fatto la differenza.

Federica Brignone è la nuova campionessa olimpica di slalom gigante. In testa dopo la prima manche sull'Olympia delle Tofane, la 35enne valdostana, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri, difende con successo il primato e porta a casa il secondo oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina dopo quello in super-G. Per la Tigre di La Salle, che fra le porte larghe è anche la campionessa del mondo in carica grazie al successo di un anno fa a Saalbach, si tratta della quinta medaglia olimpica della carriera: a Pyeongchang 2018 conquistò un bronzo (gigante) mentre quattro anni dopo a Pechino arrivaranno un argento (gigante) e un altro bronzo (combinata).