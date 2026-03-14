Il Modena ha battuto lo Spezia 3-0 al Braglia in una partita che ha visto le punte protagoniste, contribuendo al risultato con due reti e un assist. La squadra di casa ha dominato l'incontro, mantenendo il controllo del gioco dall'inizio alla fine. La sfida si è conclusa senza sorprese, con i padroni di casa che hanno conquistato i tre punti davanti ai propri tifosi.

Modena, 13 marzo 2026 – È primavera, svegliatevi punteros. Anche se manca ancora più o meno una settimana all’inizio della stagione cara agli innamorati, prendiamo in qualche modo in prestito l’inizio di Mattinata fiorentina, celebre brano di quasi ormai un secolo fa, gorgheggiata da Alberto Rabagliati. Wiafe Modena vs Spezia Si aspettava il risveglio degli attaccanti gialloblù, tanto agognato per settimane, e questo è finalmente arrivato: tre gol e tutti della prima linea, con una coppia inedita, almeno dall’inizio, quella formata da Gliozzi e De Luca, che è parsa davvero funzionare a meraviglia. La partita è stata dominata dall’inizio alla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena Spezia 3-0: le punte riconquistano il Braglia

Articoli correlati

Modena - Spezia 3-0 | Nuova gioia al "Braglia" nel segno di De Luca, gialli a +10 sul nono postoGialli travolgenti, coraggiosi e di nuovo vincenti tra le mura amiche dopo un mese.

Modena-Spezia (venerdì 13 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Partita bloccata al BragliaSi apre il turno numero 30 di Serie B con l’anticipo tra il Modena di Sottil e lo Spezia di Donadoni.

Approfondimenti e contenuti su Modena Spezia

Temi più discussi: LIVE – Serie B: Modena-Spezia 3-0, serata perfetta: vittoria al Braglia e gol degli attaccanti; Il Modena torna a correre: 3-0 secco allo Spezia e playoff più vicini; Modena-Spezia 3-0: è il De Luca-show e gli aquilotti vanno k.o.; Modena-Spezia 3-0: nel segno dell’attacco.

Modena-Spezia 3-0: doppietta di De Luca, gialloblù a -2 dal CatanzaroNell'anticipo di Serie B i padroni di casa senza problemi: decisive le due reti dell'attaccante e il gol di Gliozzi ... corrieredellosport.it

Il Modena ne fa tre e affonda lo Spezia: è buio pesto al BragliaMODENA - Tutto pronto allo stadio Braglia di Modena, dove alle 20.30 prenderà il via Modena-Spezia, anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie B. In campo due squadre con obiettivi m ... primocanale.it

HALF TIME Modena Spezia 1 - 0 (29' M. De Luca) #SerieBKT #LaBChannel x.com

BANDINELLI E MASSOLIN IN PANCHINA Le scelte di Andrea Sottil e Roberto Donadoni in vista di Modena - Spezia, in campo alle 20.30 al Braglia - facebook.com facebook