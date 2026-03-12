Modena-Spezia venerdì 13 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Partita bloccata al Braglia

Venerdì 13 marzo 2026 alle 20:30 si gioca al Braglia l’incontro tra Modena e Spezia, valido per la 30ª giornata di Serie B. Sono state annunciate le formazioni, le quote e i convocati delle due squadre, mentre i pronostici sono stati già formulati dagli esperti. La partita rappresenta l’anticipo di questa giornata, con entrambe le compagini pronte a scendere in campo.

Si apre il turno numero 30 di Serie B con l’anticipo tra il Modena di Sottil e lo Spezia di Donadoni. I canarini pur andando al piccolo trotto (1 punto nelle ultime 3 partite) sono in piena zona playoff, con un comodo vantaggio di 7 punti sul nono posto. Manca poco per centrare l’obiettivo, in una stagione che rimane comunque sopra le righe anche se bella. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Modena-Spezia (venerdì 13 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Partita bloccata al Braglia Articoli correlati Marsiglia-Auxerre (venerdì 13 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, convocatiParte il turno numero 26 di Ligue1 con il Marsiglia di Beye che riceve in casa l’Auxerre di Pellissier. Borussia Monchengladbach-St. Pauli (venerdì 13 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiAnticipo del ventiseiesimo turno di Bundesliga ed è anche una sfida salvezza ad alta tensione quella tra il Borussia Monchengladbach di Polanski e il... Aggiornamenti e notizie su Modena Spezia venerdì 13 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Modena-Spezia allo stadio Braglia: modifiche alla viabilità; Modena-Spezia: info settore ospiti - Spezia Calcio; Partita Modena-Spezia, venerdì 13 marzo cambia la viabilità in zona stadio; Modena-Spezia: biglietti in vendita. Pronostico Modena-Spezia, ecco due esiti dalla quota interessanteLa 30ª giornata di Serie B si apre al Braglia dove i Canarini affrontano i liguri, che si sono rilanciati dopo il 4-2 al Monza ... tuttosport.com Le partite di oggi, venerdì 13 marzo 2026: Torino-Parma e Modena-SpeziaElenco delle partite previste per oggi, venerdì 13 marzo 2026: luci puntate sul nuovo turno di Serie A e di Serie B, protagonisti anche i top campionati europei Archiviata la tre giorni europea, ci ... calciomagazine.net Modena, Sottil: “Spezia finalista play-off e con un allenatore internazionale, ma noi vogliamo vincere a tutti i costi” x.com Prossima sfida contro lo Spezia, atteggiamento da mettere in campo domani e nel finale di stagione, recupero di Sersanti e condizioni di Pyyhtiä: le dichiarazioni dell’allenatore del Modena, Andrea Sottil #ParlandodiSport #ModenaFC #calcio #SerieB - facebook.com facebook