Pusher tradito da un guanto | tenta di gettare la droga ma viene arrestato

Il 3 gennaio 2026, a Pontedera, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 58 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. L'intervento è scaturito da un episodio in cui il sospettato, tradito da un guanto, ha tentato di disfarsi della sostanza, ma è stato comunque fermato e sottoposto a fermo. L'operazione conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio di stupefacenti nella zona.

Pontedera, 8 gennaio 2026 - Nel pomeriggio dello scorso 3 gennaio, i carabinieri della stazione di Pontedera hanno arrestato un cittadino straniero di 58 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, alla vista dell'auto dei militari, ha lasciato cadere un guanto con all'interno circa 45 grammi di hashish e, a seguito della perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto, su di lui, 6 grammi di hashish e 350 euro in contanti. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro. L'arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che ha coordinato le indagini, è stato rimesso in libertà.

