chiama il 112 per chiedere aiuto ma viene arrestato

Sabato 3 gennaio, i carabinieri di Padova hanno arrestato un 27enne moldavo, destinatario di un mandato di cattura internazionale. L'uomo, dopo aver chiamato il 112 per richiedere aiuto, è stato comunque fermato e arrestato. L'intervento si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione svolte dalle forze dell’ordine nella zona.

Nella mattinata di sabato 3 gennaio i carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato in esecuzione ad un mandato di cattura internazionale un 27enne originario della Moldavia. Contestualmente il cittadino dell'Est è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova per resistenza a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

