Modena | arresto pusher di crack dopo pedinamento mirato

A Modena, la Polizia Locale ha arrestato un uomo sospettato di spacciare crack in via del Gambero. Durante un pedinamento mirato, gli agenti hanno seguito i movimenti dell’individuo e sono intervenuti al momento dello scambio di droga. Un acquirente è stato sanzionato sul posto, mentre l’arrestato è stato condotto in commissariato.

La Polizia Locale di Modena ha arrestato uno spacciatore e sanzionato un acquirente dopo aver osservato lo scambio di crack in via del Gambero. L’operazione, svoltasi il martedì 10 marzo, ha portato al carcere l’indagato mentre il giovane acquirente riceve una sanzione amministrativa. L’intervento si è inserito nel monitoraggio costante delle zone urbane più esposte al fenomeno dello spaccio di strada, con particolare attenzione ai parchi frequentati da famiglie e minori. Gli agenti del Comando di via Galilei hanno seguito a distanza il sospettato dopo averlo muoversi con atteggiamento sospetto verso via Emilia Est. Il meccanismo dell’arresto in pieno centro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena: arresto pusher di crack dopo pedinamento mirato Articoli correlati Leggi anche: Pusher di crack arrestato dalla Polizia Locale dopo un pedinamento Leggi anche: Spacciatore di crack arrestato dopo una cessione a Modena Est Contenuti e approfondimenti su Modena arresto pusher di crack dopo... Argomenti discussi: Spaccio e merce contraffatta: la Polizia di Stato di Bologna arresta un uomo. Un arresto per spaccio in zona PiaveAveva raggiunto via del Gambero dove ha ceduto una dose di crack a un giovane. L’uomo, però, era seguito a distanza dagli operatori della Polizia locale di Modena che, dopo aver osservato la cessione ... sassuolo2000.it Droga vicino a parchi e centri sportivi di Modena, tre pusher presi dai carabinieriTre arresti di spacciatori in una sola serata dopo le segnalazioni ai carabinieri da parte di residenti che avevano notato movimenti sospetti nei parchi e nei centri sportivi di Modena. In zona Morane ... ilrestodelcarlino.it