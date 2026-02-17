Spacciatore di crack arrestato dopo una cessione a Modena Est

Un uomo che vendeva crack a Modena Est è stato arrestato dalla Polizia Locale dopo aver concluso una cessione di droga davanti a numerosi passanti. La scena si è svolta in pieno giorno, nel traffico intenso di via Emilia Ovest, dove i passanti avevano notato il movimento sospetto. Gli agenti sono intervenuti subito, bloccando l’uomo e trovando con sé una quantità di sostanza stupefacente pronta per essere venduta.

Sequestrate dalla Locale altre tre dosi, denaro e bilancini. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora Scambio di droga alla luce del sole, ma questa volta lo "spettacolo" è stato interrotto dalla Polizia Locale. Si è conclusa con un arresto in flagranza l'operazione condotta nel tardo pomeriggio di giovedì 12 febbraio dagli agenti del comando di via Galilei, intervenuti nella zona di Modena Est per stroncare un giro di spaccio al dettaglio. In manette è finito un uomo di 30 anni, sorpreso a cedere sostanza stupefacente in strada. Gli operatori, impegnati in un servizio specifico di presidio del territorio in un'area già oggetto di segnalazioni, hanno assistito in diretta alla compravendita: il pusher ha consegnato una dose di crack del peso di 0,27 grammi a un cliente, un uomo di 50 anni, ricevendo in cambio una banconota da 20 euro.