Modena | AI genera foto storiche impossibili

A Modena, presso la Fondazione Ago, si sta tenendo una mostra personale di Mishka Henner che esplora i limiti tra realtà e finzione visiva. L’esposizione presenta immagini storiche generate dall’intelligenza artificiale, creando delle raffigurazioni che prima sembravano impossibili. La mostra invita i visitatori a riflettere su come la tecnologia possa trasformare la percezione delle immagini storiche.

Nel cuore dell’Emilia-Romagna, a Modena, si sta svolgendo una riflessione profonda sul confine tra realtà e finzione visiva attraverso la mostra personale di Mishka Henner presso la Fondazione Ago. L’esposizione, intitolata Seeing is Believing – Vedere per Credere, utilizza l’intelligenza artificiale per generare immagini che sfidano la cronologia storica, come fotografie Polaroid di eventi biblici accaduti secoli prima dell’invenzione della macchina fotografica. In un anno in cui si celebrano i duecento anni dalla nascita della fotografia, questa iniziativa cerca di ridefinire il concetto stesso di immagine nel 2026, trasformando lo schermo digitale in un oggetto quasi sacro e ponendo domande fondamentali sulla natura della verità visiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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