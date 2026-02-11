Gli atleti scendono sulla pista di Cortina a oltre 140 kmh, ma l’attenzione non può che cadere sui loro costumi spettacolari. Dallo scheletro blu agli occhi di ghiaccio, fino ai disegni psichedelici ispirati ai tarocchi e alle bandiere nazionali, i team sfoggiano design che catturano subito l’occhio. La gara di skeleton, con i suoi scivolamenti ad alta velocità, resta il momento più adrenalinico delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

S frecciano a pancia in giù, con il mento a un soffio dal ghiaccio e il cuore che batte a mille: lo skeleton è senza dubbio uno degli sport più adrenalinici delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ma oltre alla velocità pura, c’è un dettaglio che cattura lo sguardo e infiamma i social: i caschi degli atleti. Quella che una volta era una semplice protezione in cuoio, oggi è diventata una vera e propria tela d’autore ad alta velocità, dove la tecnologia del carbonio incontra il design più spinto. Victory Selfie: gli autoscatti vincenti a Milano Cortina 2026. guarda le foto Ghiaccio e patriottismo: i caschi nello skeleton a Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dallo spaventoso scheletro blu agli occhi di ghiaccio fino ai disegni psichedelici ispirati ai tarocchi e ai colori delle bandiere nazionali. Sulla pista di Cortina si sfreccia a 140 km/h, ma questi design sono impossibili da ignorare

