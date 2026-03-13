Ascoli Piceno ha visto una diminuzione del 33,4% delle attività commerciali, rendendola tra le dieci città italiane con il più alto numero di chiusure di negozi. Nel frattempo, il settore turistico e della ristorazione ha registrato un aumento significativo di clienti e presenze, con molti locali che hanno ampliato l’offerta per rispondere alla crescente domanda. La città si distingue così per i cambiamenti nel suo panorama commerciale e di svago.

Ascoli Piceno registra un calo del 33,4% delle imprese commerciali, posizionandosi tra le dieci città italiane più colpite dalla chiusura dei negozi. Il presidente provinciale di Confcommercio, Fausto Calabresi, conferma che la contrazione era attesa a causa della pandemia e del cambiamento delle abitudini di consumo. Mentre il tessuto commerciale tradizionale si assottisce, il settore turistico e della ristorazione mostra segnali di crescita netta, trainato da strutture ricettive piccole e affitti brevi. La crisi non è solo economica ma strutturale: gli affitti elevati nei centri storici e l’esplosione dell’e-commerce hanno reso insostenibile la sopravvivenza di molte attività tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli: -33% negozi, boom turismo e ristoranti

Articoli correlati

Benevento: -24% negozi, la moda crolla ma i ristorantiIl volto di Benevento sta subendo una trasformazione radicale: tra il 2012 e il 2025, quasi un negozio su quattro ha chiuso i battenti nel capoluogo...

Confcommercio, allarme bollette: per negozi e ristoranti 2.000 euro al meseRispetto al 2019, ultimo anno considerato “normale” prima della pandemia e degli shock energetici legati alla guerra tra Russia e Ucraina, nel 2025...

Altri aggiornamenti su Ascoli 33 negozi boom turismo e...

Argomenti discussi: Meno bar e hotel ma è boom per ristoranti e affitti brevi; Crescita esponenziale di food e affitti turistici.

Pellegrino per promuovere i negoziUn video promozionale con protagonista l’attrice e showgirl Patrizia Pellegrino per promuovere i negozi del centro storico di Ascoli. E’ questo il progetto voluto dall’associazione dei commercianti ... ilrestodelcarlino.it