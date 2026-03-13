Rider sabato la mobilitazione a Bergamo | in Piazza Pontida per salario e diritti

Sabato pomeriggio a Bergamo si svolgerà una manifestazione in Piazza Pontida promossa dalla Cgil. L’evento è rivolto ai rider e si concentra sulla richiesta di salari più alti e di maggiori tutele previdenziali. La protesta si terrà alle 14 e mira a sensibilizzare sull’importanza di condizioni lavorative più eque per questa categoria.

LA PROTESTA. Indetta dalla Cgil per sabato 14 marzo alle 14: la richiesta di salari dignitosi e di più tutela previdenziali. Sabato 14 marzo i rider di Glovo e Deliveroo scendono in piazza a Bergamo per dire basta alla precarietà e rivendicare un lavoro dignitoso. L’appuntamento è fissato per le 14 in Piazza Pontida, nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil per superare il sistema dello sfruttamento nel food delivery. La mobilitazione punta a ottenere l’applicazione del Contratto nazionale Merci e Logistica, garantendo ferie, malattia, tredicesima e maggiore sicurezza sul lavoro. Dietro i numeri delle piattaforme ci sono volti come quello di un lavoratore di 46 anni che, ogni giorno, percorre le strade di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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