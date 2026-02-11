Mobilità docenti 2026 27 | ecco chi può presentare domanda

Da oggi i docenti italiani possono presentare domanda per cambiare sede, classe di concorso o tipologia di posto. La mobilità 202627 si apre con l’obiettivo di permettere ai docenti di spostarsi più facilmente, sia per esigenze personali sia per motivi di lavoro. La procedura riguarda chi desidera trasferirsi o passare di ruolo e si svolge in modo semplice, con scadenze da rispettare nelle prossime settimane.

Il desiderio o la necessità di modificare la sede di titolarità oppure la classe di concorso o la tipologia di posto è il motivo principale che spinge i docenti a partecipare alla mobilità, presentando domanda di trasferimento o di passaggio.

