L' Akragas attende il Santa Croce Catania | Niente distrazioni

L’Akragas si prepara ad affrontare il Santa Croce in una partita che potrebbe decidere il prosieguo della stagione. La squadra sa di non poter commettere errori e si concentra su ogni dettaglio per mantenere vive le speranze di classifica. La sfida si svolge in un momento cruciale, con cinque partite rimaste da giocare e l’obiettivo di proteggere il percorso fin qui tracciato.

Sfida della 22esima giornata allo stadio Totó Russo di Aragona. I biancazzurri entrano nella fase decisiva del campionato con cinque gare che possono indirizzare il finale di stagione Cinque partite per decidere una stagione. L’Akragas Slp entra nella fase più delicata del campionato con la consapevolezza di non potere più sbagliare e con l’obiettivo di difendere fino in fondo il proprio percorso. Sabato 14 marzo, alle 15,30, i biancazzurri scenderanno in campo allo stadio comunale Totó Russo di Aragona per affrontare il Santa Croce Soccer nella 22esima giornata del campionato di Promozione. Non sarà una gara come le altre. Di fronte ci sarà infatti una squadra solida e organizzata, attualmente in piena zona playoff e capace nella gara d’andata di fermare l’Akragas sull’1-1. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

