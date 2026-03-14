L' Akragas non sbaglia | con doppietta di Ten Lopez e gol di King archivia il Santa Croce Soccer

L'Akragas ha ottenuto una vittoria netta contro il Santa Croce Soccer, chiudendo la partita con un punteggio di 3-0. Ten Lopez ha segnato due gol, mentre King ha contribuito con un’altra rete. La squadra biancazzurra ha mostrato determinazione durante tutto l'incontro, mantenendo il controllo del gioco e concretizzando le occasioni create. La partita si è conclusa senza ulteriori segnature.

Mai sazi, i biancazzurri hanno continuato ad attaccare fino al triplice fischio finale. Partita maschia, ma corretta: tre i gialli per gli ospiti, uno per i padroni di casa. Durante l'intervallo, un anziano tifoso è caduto dagli spalti, si è fatto male a uno zigomo ed è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 - FOTO L'Akragas non sbaglia. La combattuta partita - per gli innumerevoli tentativi di andare al gol dei biancazzurri - con il Santa Croce Soccer si chiude con un meritato 3 a 0. A segnare la doppietta, al 5’ e al 16' del secondo tempo, è stato Ten Lopez. Il terzo gol è stato infilato in rete da Charles King. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Akragas: 9-0 al Megara, Priolo KO. Ten Lopez, poker di gol riaccendeL’Akragas travolge l’Atletico Megara con un rotondo 9-0, riaprendo i giochi per la vetta del girone nel campionato di Promozione. Ten Lopez: "Ogni domenica è una battaglia", l'Akragas in festa pensa già al FrigintiniIl presidente Salvatore La Porta: "Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Altri aggiornamenti su Ten Lopez L'Akragas non sbaglia: con doppietta di Ten Lopez e gol di King archivia il Santa Croce SoccerMai sazi, i biancazzurri hanno continuato ad attaccare fino al triplice fischio finale. Partita maschia, ma corretta: tre i gialli per gli ospiti, uno per i padroni di casa. Durante l'intervallo, un a ... agrigentonotizie.it Cipolla, Llama e Ten Lopez: l’Akragas schianta l’Orlandina e vede la semifinaleORLANDINA: Caserta, Galati, Ditale, Venuto, Sombra (23’ Galipo), Iuculano, Praticò, Nibali, Giaimo, Frisenda, Calabrese (70’ Serio). A.: Roberto Letizia. A disp: Armeli, Valore, Venuto, Serio, ... lasicilia.it