Minecraft | la biblioteca che sfida la censura globale

Nel marzo 2020, all’interno del mondo virtuale di Minecraft, è stata creata una biblioteca dedicata alla libertà di espressione, frutto della collaborazione tra il team di Minecraft e Reporter senza frontiere. Questa struttura digitale si propone come un simbolo di resistenza contro la censura, offrendo uno spazio accessibile a tutti per condividere e salvaguardare i valori fondamentali della libertà di parola.

Un rifugio digitale per la libertà di espressione nasce all’interno del mondo virtuale di Minecraft, realizzato nel marzo 2020 in collaborazione con Reporter senza frontiere. Questa iniziativa ha permesso a oltre un milione di utenti di accedere a contenuti censurati da regimi autoritari, trasformando un videogioco in una biblioteca protetta contro la sorveglianza statale. La struttura, denominata The Uncensored Library, ospita testi proibiti provenienti da nazioni come l’Iran, la Russia e gli Stati Uniti, offrendo ai giovani un accesso sicuro alle informazioni che i governi cercano di nascondere. L’iniziativa dimostra come il settore dei videogiochi possa diventare uno strumento strategico per la difesa dei diritti fondamentali, aggirando le barriere imposte dalla censura politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Minecraft: la biblioteca che sfida la censura globale Articoli correlati Leggi anche: Freedom.gov: USA sfida la censura globale, nuove tensioni Leggi anche: L’India cambia pelle: la nuova potenza industriale globale che sfida la Cina Tutti gli aggiornamenti su Minecraft la biblioteca che sfida la... Discussioni sull' argomento Nel videogame Minecraft la biblioteca che conserva i mattoncini della libertà; Intervista a Kendal: Minecraft è libertà. Significa poter costruire qualsiasi cosa. Nel videogame Minecraft la biblioteca che conserva i mattoncini della libertàSi tratta di uno spazio virtuale accessibile a tutti i giocatori: aggira la censura dei regimi sulle notizie Qualche volta alla libertà tocca rifugiarsi sull'isola che non c'è. Succede anche oggi, nel ... ilgiornale.it Così il videogioco Minecraft diventa una biblioteca virtuale per combattere la censuraLe voci libere in Russia non se la passano benissimo. Senza citare casi eclatanti come l’omicidio della giornalista anti-Putin Anna Politkovskaja, i cui mandanti sono ancora oggi sconosciuti, o gli ... ilfoglio.it Oggi Mr Digital ci ha offerto un’utilissima presentazione di Minecraft Education! Fortuna Testa, ambassador di Minecraft, ci ha mostrato le infinite possibilità di utilizzo per qualsiasi materia. Molto presto metteremo in pratica le cose che abbiamo imparato… c’è - facebook.com facebook