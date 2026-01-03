L’India sta emergendo come una nuova potenza industriale a livello globale, ponendo sfide alla supremazia cinese. Nel settore motociclistico, KTM si distingue come il marchio europeo più venduto al mondo, rappresentando l’eccellenza dell’industria meccanica austriaca. La crescita di questi mercati evidenzia i cambiamenti nelle dinamiche economiche internazionali e l’importanza di innovazione e qualità nel settore automobilistico.

Ktm è la casa europea che vende più moto nel mondo. E con la sua gamma di modelli dalle alte prestazioni è un simbolo dell’industria meccanica austriaca. Peccato che sia finita in una profonda crisi e a salvarla ci abbia pensato il gruppo indiano Bajaj. Una svolta storica ma non del tutto sorprendente: all’ultima fiera internazionale delle motociclette di Milano, l’Eicma, uno degli stand più ricchi di novità era dominato dal marchio Royal Enfield, la più antica azienda del settore ancora in attività, anche lei indiana. Certo, quello delle moto è un comparto di nicchia in Europa (ma non certo in Asia dove milioni di persone si spostano sulle due ruote): tuttavia è un buon indicatore dell’aggressività tecnologia e commerciale di un Paese. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’India cambia pelle: la nuova potenza industriale globale che sfida la Cina

