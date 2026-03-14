Nel territorio laziale, tra le vie di Latina e le aree rurali, si è verificato un episodio in cui un uomo ha minacciato i militari intervenuti. L’arresto di Di Silvio è stato confermato dalle forze dell’ordine, che hanno anche effettuato un controllo successivo. La vicenda ha portato alla luce le difficoltà nella gestione della sicurezza nelle zone coinvolte.

Nel cuore del territorio laziale, tra le dinamiche urbane di Latina e le sfide dell’entroterra, si è consumato un episodio che rivela le fragilità del sistema di controllo sociale. Costantino Di Silvio, noto con il soprannome Cha Cha, è stato privato della libertà personale dai Carabinieri di Latina, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale locale. L’uomo, di 58 anni, ha violato gli obblighi imposti da una misura di prevenzione personale, guidando un veicolo pur avendo la patente revocata. L’incidente si è svolto nella mattinata di ieri, quando i militari hanno sorpreso l’indagato alla guida di un’auto in via Umberto I. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minaccia i militari: l’arresto di Di Silvio e il controllo

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