Durante un controllo tira fuori un coltello e minaccia i carabinieri un arresto in corso dei Mille

Durante un normale controllo, un uomo si è messo subito male. Gli è stato chiesto di mostrare i documenti, ma dopo poche parole ha tirato fuori un coltello e ha iniziato a minacciare i carabinieri. La situazione si è fatta tesa e ora l’uomo è stato fermato.

Gli era stato chiesto solamente di esibire i documenti ma, dopo un breve scambio di battute, avrebbe tirato fuori un coltello, che ha utilizzato per minacciare i carabinieri. Un uomo di 31 anni, originario della Liberia, è stato arrestato ieri pomeriggio in corso dei Mille con le accuse di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Mille Arresto

A Fontivegge, i carabinieri di Perugia hanno eseguito un doppio arresto, fermando un 56enne tunisino e un 65enne italiano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mille Arresto

Argomenti discussi: Blog | Schedatura studenti palestinesi e prof di sinistra: il controllo nelle scuole; Milano, chi è il 28enne ucciso dal poliziotto. La ricostruzione dell’omicidio di via Impastato attimo dopo attimo; Agente in borghese uccide ragazzo con pistola a salve; Il Consiglio Comunale tira le somme e lavora alle modifiche dello Statuto e del Regolamento.

Milano, giovane ucciso durante un controllo: indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparatoLa vittima aveva puntato un’arma rivelatasi a salve. L’agente: Ho avuto paura. Salvini difende il poliziotto, Piantedosi invita alla cautela ... altarimini.it

Sparatoria a Milano, 28enne ucciso da poliziotto durante un controllo antidroga: aveva una pistola a salve. Agente indagato VIDEOUn 28enne nordafricano è morto in una sparatoria nel tardo pomeriggio di ieri a Milano, in zona Rogoredo. Una pattuglia di agenti, sia in borghese sia in divisa, era impegnata in ... ilgazzettino.it

SU UNA PORSCHE MACAN Fermato a Napoli durante un controllo dei carabinieri: nascosti 2.000 euro contraffatti e un manganello. Da novembre 2022 risulta residente atipico sul Titano. - facebook.com facebook

Arrestato l’ex ciclista Andrea Piccolo. Fermato a Napoli durante un controllo dei carabinieri: nascosti 2.000 euro contraffatti e un manganello. Da novembre 2022 risulta residente atipico sul Titano. x.com