Minaccia i carabinieri arrestato Costantino Di Silvio

I carabinieri di Latina hanno arrestato ieri sera Costantino Di Silvio, conosciuto come Cha Cha, in esecuzione di un’ordinanza di arresti domiciliari con controllo elettronico emessa dal Tribunale di Latina. L’uomo è stato fermato mentre minacciava i militari durante un intervento. L’arresto è avvenuto in seguito alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale presentata dai carabinieri.

Ieri sera i Carabinieri di Latina hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di arresti domiciliari con controllo elettronico emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina, Costantino Di Silvio, detto Cha Cha, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il 58enne è inoltre indagato per le violazioni degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.Nella mattinata di ieri i carabinieri hanno controllato l’indagato, in via Umberto I, mentre era alla guida di un’auto senza patente di guida che gli era stata revocata a con la misura di prevenzione personale.Nel corso del controllo il 58enne ha più volte minacciato i militari. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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