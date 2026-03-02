Paliano Aggredisce la moglie le strappa la maglia e la minaccia con un coltello 29enne arrestato dai Carabinieri

Nella serata di ieri, i Carabinieri di Paliano hanno arrestato un uomo di 29 anni dopo un episodio in cui ha aggredito la moglie, le ha strappato la maglia e l'ha minacciata con un coltello. L'intervento dei militari è avvenuto subito dopo la richiesta di aiuto, e l'uomo è stato portato in caserma per le formalità di rito.

PALIANO – Nella serata di ieri 27 Febbraio, i militari della Stazione Carabinieri di Paliano hanno tratto in arresto un