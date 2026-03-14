Una scoperta inaspettata riporta alla luce mille lire dimenticate da oltre sessant'anni, considerate ora un vero e proprio tesoro. La vicenda riguarda un oggetto smarrito nel tempo che, grazie a un'accurata ricerca, è stato ritrovato e valutato come un bene prezioso. La storia si svolge in un contesto quotidiano, dimostrando come anche piccoli oggetti possano avere un valore inatteso.

AGI - A volte la realtà si diverte a imitare la sceneggiatura di una commedia teatrale, con tanto di colpi di scena e tesori nascosti sotto la polvere. È la storia, quasi incredibile, che arriva dall’ Alta Valsassina e che vede protagonista Umberto Libassi, un uomo di 72 anni che ha visto riemergere dal passato un piccolo capitale dimenticato per oltre sei decenni. Tutto inizia nel 1963, quando l'Italia sognava sulle note di "Sapore di sale" e le mille lire avevano ancora il fascino della banconota importante. I genitori di Umberto, entrambi attori di teatro, decidono di fare un gesto d'amore e lungimiranza per il figlio, che all'epoca ha solo nove anni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mille lire dimenticate per più di 60 anni valgono un tesoro

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Margno, ritrova un libretto di risparmio del 1963 con mille lire: “Valgono 50mila euro, avvio la pratica per il rimborso”Margno (Lecco), 10 marzo 2026 – Mille lire, depositate il 25 ottobre 1963 su un libretto al portatore della Cassa di risparmio di Trieste.

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Il titolare, l'attore di teatro Umberto Libassi, ha ritrovato il libretto con le mille lire che gli avevano intestato i genitori nel 1963 nascosto in un baule custodito in un deposito - facebook.com facebook

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