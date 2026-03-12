paderno dugnano scattano da domani le misure di primo livello per lo smog

Da domani, venerdì 13 marzo, a Paderno Dugnano entreranno in vigore le misure temporanee di primo livello contro lo smog, come stabilito dalla Regione Lombardia. Queste restrizioni riguardano principalmente limitazioni alla circolazione di alcuni veicoli e altre misure per contenere l’inquinamento atmosferico nella zona. Le autorità hanno comunicato le nuove regole che resteranno in vigore fino a ulteriori indicazioni.

