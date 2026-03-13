Tirreno Adriatico 2026 Van Der Poel | Soddisfatto di me E penso già alla Milano-Sanremo

Il ciclista Van Der Poel ha dichiarato di essere soddisfatto delle sue performance finora alla Tirreno Adriatico 2026, evidenziando il suo stato di forma e la fiducia nei propri mezzi. Dopo aver conquistato due tappe, entrambe caratterizzate da finali simili a quelli delle classiche, ha anche espresso il suo interesse per la prossima Milano-Sanremo, anticipando le sue ambizioni future. La corsa si svolge a San Gimignano dal 13 marzo.

San Gimignano, 13 marzo 2026 - La vittoria di 2 tappe, quelle dai finali simili (da Classiche ) di San Gimignano e Martinsicuro, sembrerebbe suggerire una forte ambizione per portare a casa il Tridente in palio alla Tirreno Adriatico 2026, ma a ben vedere il messaggio per il suo interesse piuttosto relativo verso la classifica generale Mathieu Van Der Poel lo aveva lanciato già nella cronometro inaugurale di Lido di Camaiore, disputata al piccolo trotto: messaggio ribadito oggi, con la resa nel concitato finale della frazione dei muri marchigiani di Mombaroccio e con le dichiarazioni rilasciate sulle pagine de L'Équipe, sulle quali viene ribadita la priorità massima alla Milano-Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tirreno Adriatico 2026, Van Der Poel: "Soddisfatto di me. E penso già alla Milano-Sanremo" Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: del Toro, Pellizzari e Van der Poel in testa alla corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà Van der Poel contro Van Aert sul finale in sterrato?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della... Approfondimenti e contenuti su Tirreno Adriatico Temi più discussi: Tirreno Adriatico 2026: Mathieu Van der Poel doma pioggia e sterrato a San Gimignano; Tirreno-Adriatico 2026: 4ª tappa, l'ultimo km e la vittoria di Mathieu Van Der Poel; Tirreno-Adriatico, Van der Poel vince la 2^ tappa; Tirreno Adriatico 2026: start list completa, tutti gli iscritti alla corsa · Ciclismo su strada. Diretta Tirreno Adriatico 2026, classifica e streaming video Rai: Michael Valgren vincitore 5^ tappa Marotta-Mombaroccio di 184 km (oggi 13 marzo)Diretta Tirreno Adriatico 2026, classifica e streaming video Rai oggi 13 marzo: Michael Valgren vincitore 5^ tappa Marotta-Mombaroccio di 184 km. ilsussidiario.net Classifica Tirreno-Adriatico 2026, quinta tappa: Del Toro si riprende la maglia azzurra, Pellizzari difende il podioSi susseguono giorno dopo giorno i cambi della guardia in vetta alla classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026, e la quinta tappa non ha fatto ... oasport.it Ciclismo, Tirreno Adriatico: quinta tappa a Valgren, Del Toro nuovo leader. Il messicano secondo a Mombaraccio toglie la maglia a Pellizzari. #ANSA - facebook.com facebook L’Abruzzo protagonista della Tirreno-Adriatico: arrivo a Magliano de’ Marsi e tappa Tagliacozzo–Martinsicuro attraverso Aquilano e Teramano. Grazie soprattutto ai volontari che hanno garantito sicurezza e accoglienza. Ci vediamo presto con il @girodit x.com