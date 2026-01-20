Milano-Sanremo 2026 media belga | Van Der Poel verso il no Ci sarà Roglic?

Milano-Sanremo 2026 si avvicina, suscitando interesse tra gli appassionati di ciclismo. Secondo fonti belghe, la possibile partecipazione di Van Der Poel è in dubbio, mentre si valutano le candidature di altri grandi nomi come Roglic. La stagione è appena iniziata, ma l’attenzione è già rivolta alla prima Classica Monumento, che potrebbe riservare sorprese e cambiamenti nella startlist.

Roma, 20 gennaio 2026 – La stagione è appena iniziata con il prologo del Tour Down Under 2026, vinto da Samuel Watson della I neos Grenadiers, ma i pensieri vanno già oltre e per la precisione alla prima Classica Monumento dell'anno, che tra entrate ed uscite dall'ipotetica startlist potrebbe riservare delle sorprese clamorose. Milano-Sanremo 2026: Van Der Poel verso il no?. Si parte da un'indiscrezione lanciata da Het Laatste Nieuws che vedrebbe il forfait di Mathieu Van Der Poel, vincitore a Via Roma nel 2023 e nel 2025. Secondo la testata belga, le uniche due Classiche di primavera sull'agenda del corridore dell' Alpecin-Premier Tech (che dal canto suo finora non si è ancora sbilanciata con alcuna comunicazione ufficiale) sarebbero il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Milan-Sanremo 2026, Belgian media reports: Van Der Poel likely to miss. Will Roglic be there?Sensational rumour launched by the newspaper Het Laatste Nieuws: the reigning winner could focus on Paris-Roubaix and the Tour of Flanders, while the Slovenian could be the surprise move of Red Bull-B

