Dop borghi e videosorveglianza | il nuovo asse del turismo italiano

Al centro del terzo Forum internazionale del turismo, si è discusso di strategie per contrastare l’undertourism e valorizzare i borghi italiani. È stata annunciata una collaborazione tra i ministeri del Turismo, dell’Agricoltura e dell’Interno, volta a promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso interventi come la videosorveglianza e la tutela del patrimonio. Un passo importante per rafforzare il turismo nei territori meno conosciuti del Paese.

Dal palco del terzo Forum internazionale del turismo, che ha visto al centro il tema dell'undertourism e della valorizzazione delle aree interne, sabato è stata annunciata la sinergia del ministero del Turismo con quello dell'Agricoltura e dell'Interno. Tra le iniziative per sostenere i territori interni, rientra anche il turismo Dop, senza però dimenticare che è fondamentale garantire la sicurezza delle maggiori città turistiche. Il turismo e le eccellenze italiane Dop. Non c'è dubbio che i prodotti DopIgp italiani costituiscano un importante traino per valorizzare le aree interne e i borghi, attraendo sempre più visitatori.

