Turismo a Venezia il contributo d’ingresso batte l’abusivismo

A Venezia la sperimentazione va avanti: anche nel 2026 è previsto un contributo d’accesso per 60 giornate non consecutive (erano state 54 lo scorso anno), nella fascia oraria 8,30-16 tra aprile e luglio. Uno strumento pensato per gestire i flussi turistici e a garantire l’equilibrio tra residenti e visitatori, eterno punto dolente per le mete più amate dai viaggiatori. Una graduatoria nella quale la città lagunare ha pochi rivali: 12,92 milioni di presenze nel 2025 con una netta prevalenza di stranieri (86,6%), numeri in leggero calo (-2,4%) rispetto al 2024. Il ticket di ingresso, strada che Venezia ha intrapreso per prima e almeno per ora in solitudine, porta introiti alle casse comunali: il sistema tariffario flessibile ( 5 euro per chi prenota entro il quart’ultimo giorno dal proprio arrivo, 10 euro per chi prenota dal terzo giorno antecedente) ha garantito 762.476 pagamenti con un gettito complessivo di quasi 5,5 milioni di euro nel 2025. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Fontana di Trevi, arriva il biglietto d'ingresso: accesso regolato e contributo di 2 euro per i visitatori

Veneto, nel 2025 il turismo segna un nuovo record. Ma non a Venezia

Turismo, hotel in ripresa. E l'extralberghiero cala (soprattutto a Mestre)
VENEZIA - Un calo più contenuto del turismo, che ha recuperato negli ultimi mesi dell'anno. Il 2025 si è chiuso, per il Comune di Venezia, con una leggera

Il Carnevale di Venezia non è più dei veneziani
I veneziani, tradizionalmente presenti almeno per questo rito, erano sostanzialmente assenti. Quelli che non lavorano con il turismo e che possono permetterselo, nei fine settimana del Carnevale

