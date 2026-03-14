Milano | 400 manifestanti per Dax bandiere bruciate

A Milano, 400 persone si sono radunate oggi per ricordare Davide Cesare, conosciuto come Dax, ucciso 22 anni fa in un agguato nel quartiere Ticinese. Durante la manifestazione, sono state bruciate alcune bandiere e sono state fatte diverse testimonianze. La marcia si è svolta senza incidenti rilevanti e ha coinvolto partecipanti di diverse età.

Quattrocento manifestanti hanno sfilato oggi a Milano per commemorare la morte di Davide Cesare, noto come Dax, caduto ventidue anni fa in un agguato nel quartiere Ticinese. La mobilitazione, parte di una tre giorni iniziata sabato 14 marzo 2026, ha unito il ricordo della vittima a proteste contro le politiche estere e interne, culminando nell’occupazione dell’ex edificio Palasharp. L’evento si è svolto sotto una pioggia battente che ha accompagnato il corteo partito dall’Arco della Pace verso Lampugnano. Lungo il percorso, i partecipanti hanno espresso dissenso verso l’imperialismo americano e il governo israeliano, oltre che verso l’amministrazione Meloni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: 400 manifestanti per Dax, bandiere bruciate Articoli correlati Venezuela, centinaia a corteo pro Maduro, bruciate bandiere americaneAGI - Centinaia di manifestanti hanno partecipato oggi a Roma al corteo di solidarietà con il Venezuela, partito dall’Esquilino e diretto verso... Cile, proteste all’insediamento di Kast: bruciate bandiere USA e Israele(LaPresse) Il leader conservatore José Antonio Kast ha prestato giuramento come nuovo presidente del Cile durante una cerimonia ufficiale al... Una selezione di notizie su Milano 400 manifestanti per Dax... Discussioni sull' argomento Il corteo per Dax arriva al Palasharp, slogan contro Israele e Stati Uniti; Barile brent e benzina alle stelle: Macron sblocca 400 milioni, Patrick Sébastien indagato per esibizionismo sessuale per scena di fellatio in camping naturista a Cap d’Agde. Il corteo per Dax arriva al Palasharp, slogan contro Israele e Stati Uniti(ANSA) - MILANO, 14 MAR - 'Governo Meloni complice del genocidio in Palestina' e slogan contro Israele e Stati Uniti sono stati scanditi dai ... notizie.tiscali.it Corteo per Dax a Milano, bruciata una bandiera di Israele(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Sono alcune centinaia i manifestanti che stanno sfilando a Milano nel corteo promosso da realtà antagoniste per ricordare Davide Cesare, Dax, militante antifascista ucciso ... msn.com Vincenzo De Luca. . PROPOSTA DI ARMISTIZIO SAL DA VINCI-CAZZULLO (MILANO-NAPOLI) Nei giorni scorsi c'è stato un piccolo conflitto (canoro), una polemica fra Sal Da Vinci e Aldo Cazzullo. Sal Da Vinci è uno degli artisti più bravi e una delle voci più - facebook.com facebook Milano, flash mob davanti alla Hoepli. I piccoli librai: «La chiusura di un gigante fa sentire fragili anche noi» x.com