Venezuela centinaia a corteo pro Maduro bruciate bandiere americane

Un corteo di solidarietà si è svolto oggi a Roma, con centinaia di partecipanti che hanno attraversato l’Esquilino in direzione dell’ambasciata degli Stati Uniti in via Veneto. La manifestazione ha espresso dissenso nei confronti della situazione politica in Venezuela e la difesa del presidente Nicolás Maduro, coinvolgendo anche azioni simboliche come la bruciatura di bandiere americane.

AGI - Centinaia di manifestanti hanno partecipato oggi a Roma al corteo di solidarietà con il Venezuela, partito dall'Esquilino e diretto verso l'ambasciata degli Stati Uniti in via Veneto, per protestare contro la cattura del presidente Nicolás Maduro. Durante il percorso, all'altezza di via Bissolati, alcuni manifestanti hanno bruciato bandiere americane, in un gesto simbolico di protesta contro gli Stati Uniti. Il corteo si è poi concluso davanti alla sede diplomatica Usa, dove si sono susseguiti interventi e slogan contro quella che gli organizzatori definiscono "un'aggressione alla sovranità venezuelana".

