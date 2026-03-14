Il giornalista Carlo Pellegatti, noto tifoso del Milan, ha commentato recentemente in un video su YouTube. Ha espresso sorpresa per il fatto che l’allenatore abbia raggiunto 60 punti in campionato senza aver mai schierato le due punte al massimo delle possibilità. Pellegatti ha sottolineato questa osservazione senza approfondire le ragioni dietro questa scelta.

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del Milan arrivato a 60 punti in campionato dopo la vittoria nel derby contro l'Inter. In particolare, il noto giornalista si è espresso sulla bravura di Massimiliano Allegri per aver raggiunto questo punteggio senza aver mai avuto le punte titolari al top della forma fisica. Poi le parole sulla coerenza di Max, molto apprezzata dai giocatori rossoneri. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Carlo Pellegatti. LEGGI ANCHE: Milan, anche Zabarelli nel mirino: ecco chi è e come gioca il brasiliano. Il dribbling. Video>>> "Senza aver le due punte mai al massimo Allegri è arrivato a 60 punti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti incredulo: “Allegri è arrivato a 60 punti senza aver mai avuto le due punte al massimo!”

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