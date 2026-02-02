Milan Pellegatti è sicuro | Ad Allegri Disasi piaceva Troppi punti interrogativi su di lui e Mateta

Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, commenta la trattativa fallita per Axel Disasi. Secondo lui, Allegri e Disasi avevano già parlato e a Disasi piaceva l’idea di vestire rossonero. Tuttavia, il trasferimento non si è concretizzato e ora ci sono ancora molte domande su Disasi e Mateta. Pellegatti non nasconde la delusione: la trattativa si è conclusa senza esito e il Milan si guarda intorno per altre soluzioni.

Oggi si chiude ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Come noto, il Milan ha cominciato alla grande regalando a Massimiliano Allegri Niclas Fullkrug, attaccante tedesco arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto. Dopo di lui, diverse settimane con solo indiscrezioni legate soprattutto alla difesa del Milan, ma, negli ultimi giorni, il Milan sembrava pronto ad affondare per il difensore. Il prescelto sembrava Axel Disasi del Chelsea, ma nella giornata di ieri, il club rossonero ha deciso di non proseguire in questa trattativa. Secondo Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ci sono diversi dubbi su questo esito.

