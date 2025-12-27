Milan Lewandowski chiaro sul futuro Le parole in esclusiva di Ordine e le ultime verso il Verona
Le top news della giornata di oggi, sabato 27 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: Franco Ordine in esclusiva, Lewandowski sul proprio futuro e le ultime di formazione verso il Verona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Top Milan News: le parole in esclusiva di Collovati e le ultime verso il derby. Ecco il difensore per gennaio
Leggi anche: Milan, Ordine svela importanti novità sul futuro di Maignan tornato ‘Magic’ nelle ultime settimane
Lewandowski: "Futuro? C'è ancora tempo per prendere le decisioni giuste, non avverto alcuna pressione" - L'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha rilasciato un'intervista al giornalista Bogdan Rymanowsk, ripresa poi da vari media spagnoli. milannews.it
Viaggio a Barcellona per incontrare Lewandowski: accelerata improvvisa - L'attaccante polacco ha ricevuto in questi giorni una importante offerta per il suo futuro: i rossoneri rischiano di perderlo ... milanlive.it
Calciomercato Milan, il sogno rimane sempre Lewandowski: gli ultimi aggiornamenti - Calciomercato Milan | Il calciomercato del Milan guarda al futuro con un mix di pragmatismo e grandi sogni. news-sports.it
#Milan, senti #Lewandowski: "Ho ancora tanti obiettivi. Non sto pensando a quale strada percorrere in futuro..." #SempreMilan x.com
#Milan, senti #Lewandowski: "Ho ancora tanti obiettivi. Non sto pensando a quale strada percorrere in futuro..." #SempreMilan - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.