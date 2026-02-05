Milan il punto dall' infermeria | le ultime su Bartesaghi Leao Pulisic Saelemaekers e Gimenez

Allegri ha deciso di lasciare i suoi calciatori liberi per tre giorni. La squadra avrà modo di recuperare gli infortuni di Bartesaghi, Leao, Pulisic, Saelemaekers e Gimenez. Dopo le ultime settimane di dolore e stop, il tecnico spera di riavere più uomini disponibili già nelle prossime partite. Nel frattempo, i giocatori si prendono una pausa prima di tornare in campo.

Squadra che vince. si riposa. Approfittando del calendario, che terrà il Milan lontano dal campo fino a venerdì 13 febbraio, Massimiliano Allegri ha deciso di concedere - dopo la seduta di ieri - ben tre giorni liberi ai suoi giocatori, reduci dal bel successo per 3-0 sul Bologna. A Milanello si presenteranno comunque, nei prossimi giorni, gli acciaccati Saelemaekers, Pulisic, Leao e Gimenez, alle prese con problemi fisici di varia natura. L'esterno belga, che era rientrato con la Roma alzando però bandiera bianca all'intervallo e saltando poi di conseguenza la trasferta di Bologna, resta in dubbio pure per la prossima con il Pisa.

