Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Le sue parole sui problemi del Diavolo con le piccole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Capello: “Punti persi con le piccole? Ecco cosa può fare Allegri…”

Leggi anche: Milan, senti Rabiot: “Abbiamo seguito il mister da subito. Punti persi con le piccole? Ecco cosa sbagliamo…”

Leggi anche: Milan, Allegri in conferenza spiega: “Ecco cosa bisogna fare per vincere contro le piccole”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Capello: Milan da resettare, deve stare attento al posto Champions. L'operazione di Gimenez? Brutti pensieri, mi ha fatto venire in mente van Basten...; Capello sul Milan: “Gli errori sono costati tanti punti”; Ex Milan, Capello: Dopo la Supercoppa Italiana bisogna resettare, la Champions League non è scontata; Rabiot: «Sbagliamo a livello mentale. Anche noi giocatori più esperti possiamo fare di più».

Capello: "Il Milan perde punti e prende gol: non è da Allegri" - Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del momento del Milan che ha chiuso l'arrivo in attacco di Niclas Fullkrug. milannews.it