Milan Capello | Punti persi con le piccole? Ecco cosa può fare Allegri…

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Le sue parole sui problemi del Diavolo con le piccole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan capello punti persi con le piccole ecco cosa pu242 fare allegri8230

© Pianetamilan.it - Milan, Capello: “Punti persi con le piccole? Ecco cosa può fare Allegri…”

Leggi anche: Milan, senti Rabiot: “Abbiamo seguito il mister da subito. Punti persi con le piccole? Ecco cosa sbagliamo…”

Leggi anche: Milan, Allegri in conferenza spiega: “Ecco cosa bisogna fare per vincere contro le piccole”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Capello: Milan da resettare, deve stare attento al posto Champions. L'operazione di Gimenez? Brutti pensieri, mi ha fatto venire in mente van Basten...; Capello sul Milan: “Gli errori sono costati tanti punti”; Ex Milan, Capello: Dopo la Supercoppa Italiana bisogna resettare, la Champions League non è scontata; Rabiot: «Sbagliamo a livello mentale. Anche noi giocatori più esperti possiamo fare di più».

milan capello punti persiCapello: "Il Milan perde punti e prende gol: non è da Allegri" - Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del momento del Milan che ha chiuso l'arrivo in attacco di Niclas Fullkrug. milannews.it

milan capello punti persiCapello: "Milan da resettare, deve stare attento al posto Champions. L'operazione di Gimenez? Brutti pensieri, mi ha fatto venire in mente van Basten..." - L'analisi sul momento del Milan da parte dell'ex allenatore rossonero ... msn.com

milan capello punti persiCapello: "Milan, non è soltanto questione di centravanti. Dovrebbe sfruttare un vantaggio" - La formazione di Massimiliano Allegri ha perso terreno nelle ultime partite ed è stata eliminata. tuttomercatoweb.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.