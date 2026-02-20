Sebastiano Vernazza, giornalista di 'La Gazzetta dello Sport', ha spiegato che Allegri deve vincere le prossime due partite per mantenere aperta la corsa scudetto. La lotta tra Inter e Milan si fa più intensa, con entrambe le squadre che cercano punti decisivi. La pressione aumenta mentre i fan attendono con ansia i risultati. La sfida si avvicina e ogni dettaglio potrebbe cambiare le sorti della stagione. La corsa al titolo continua a tenere banco nel calcio italiano.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola presenta un lungo articolo firmato Sebastiano Vernazza sulla sfida Scudetto tra Inter e Milan. Dopo il pareggio casalingo con il Como, i rossoneri si trovano a sette punti di distanza dall'Inter capolista. Ma nelle prossime settimane tutto può cambiare. Come ricorda la penna della 'Rosea', l'Inter avrà un calendario prima del derby ricco di impegni. Martedì prossimo ci sarà il ritorno del playoff di Champions League con il Bodo Glimt, che vale diversi milioni di euro e prima della stracittadina ci sarà la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Como di Cesc Fabregas.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Scudetto tra Inter e Milan, Vernazza: “Allegri non ha alternative, deve fare 6 punti nelle prossime due”

