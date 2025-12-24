Milan Rabiot | Allegri ha cambiato tutto Leao lo vedo diverso Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…
Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha concesso una lunga intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le sue dichiarazioni su Allegri, Leao, Maignan ma non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Allegri, aziendalista a chi? Ecco come ha rilanciato il Milan - Allegri alla faccia dell'aziendalista: il tecnico ha bocciato quasi del tutto il calciomercato Milan. calciomercato.it
Rabiot a Sky: "Leao è cambiato, tutti vogliamo che Maignan resti al Milan. Scudetto? Non è impossibile" - Ecco le sue parole: Sulla prima parte di stagione del Milan: "Qui mi sono trovato bene subito: abbiamo fatto finora un ... milannews.it
TUTTOSPORT - Napoli-Milan, il fallo di Rabiot su Politano ha amplificato la lite Oriali-Allegri - Milan e sulla causa scatenante della lite tra Lele Oriali e Massimiliano Allegri, iniziata a seguito di alcune situazioni arbitrali. napolimagazine.com
ADRIEN RABIOT A MILAN TV: "Abbiamo sbagliato dei contropiedi, abbiamo avuto delle occasioni per segnare, ma non siamo stati bravi a fare gol. Ci è mancata un po' di compattezza, nelle ultime gare abbiamo preso troppi gol. Dispiace non essere andati in f - facebook.com facebook
#Rabiot, stoccata all'arbitro dopo #NapoliMilan: "Avrebbe potuto fare meglio. È così da diverse partite" - #Supercoppa #SupercoppaItaliana #EASportsFCSupercup @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com
