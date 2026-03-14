Il Milan si trova a cinque vittorie dal raggiungimento della qualificazione in Champions League. La squadra di Allegri lavora per ottenere i risultati necessari, mentre la corsa tra le prime posizioni si fa sempre più intensa. La squadra è impegnata in una serie di partite decisive, con l’obiettivo di migliorare la propria classifica e avvicinarsi alla qualificazione europea.

La corsa verso la Champions League si fa serrata per il Milan, squadra che deve ancora conquistare cinque vittorie consecutive per assicurarsi un posto tra i primi quattro. Massimiliano Allegri ha tracciato la strada da seguire: concentrarsi sulle proprie prestazioni e non guardare ai rivali, poiché raggiungere la soglia dei 75 punti renderebbe l’accesso quasi matematico grazie al vantaggio negli scontri diretti. L’allenatore ha messo in guardia dalla vanità di fermarsi a sessanta punti, una cifra insufficiente sia per lo scudetto che per le coppe europee. Davanti c’è l’Inter con sette lunghezze di distacco, mentre alle spalle altre formazioni premono per salire nella classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan: 5 vittorie per la Champions, Allegri traccia

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